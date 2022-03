Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți martori au declarat pentru BBC ca au auzit explozii in orașele Liov și Ivano-Frankivsk din vestul țarii. Și agențiile de presa ucrainene raporteaza explozii similare. Agenția de știri UNIAN a citat utilizatori ai rețelelor de socializare care au raportat doua explozii puternice in Liov. In…

- UPDATE 5 Președintele rus, Vladimir Putin, a spus vineri ca dorește sa accepte participarea voluntarilor la lupta impotriva forțelor ucrainene și a aprobat trimiterea sistemelor de rachete capturate rebelilor sprijiniți de ruși din estul Ucrainei. Ministrul rus al Apararii, Sergei Shoigu, a propus trimiterea…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 10 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sustinut vineri ca obiectivul invaziei ruse in Ucraina este sa-i „elibereze” pe ucraineni „de opresiune”,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 8 Forțele ruse au atacat 33 de locații civile, afirma Ministerul de Interne ucrainean, ucigand cel puțin doi copii, relateaza Sky News. Ca raspuns,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 6 Trupele ucrainene iși apara pozițiile pe patru fronturi, in ciuda faptului ca sunt in inferioritate numerica, a declarat vineri dimineața un…

- Lituania, Olanda, Polonia, Estonia, Romania si Croatia vor trimite o echipa mixta de experți in apararea cibernetica, in Ucraina, scrie News.ro, potrivit Reuters, Decizia vine in contextul in care Rusia a recunoscut oficial independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.„Ucraina ar putea…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, se intoarce dintr-o vacanta in strainatate pentru a aborda ceea ce el a numit "agravarea" crizei din Ucraina si a avertizat ca Rusia ar putea invada aceasta tara in cateva zile, informeaza Reuters duminica, anunța Agerpres. Wallace planuise sa petreaca…

- ''Secretarul apararii este bucuros ca Rusia a acceptat invitatia de a avea o intrevedere cu omologul sau. Dat fiind ca ultima intalnire bilaterala intre tarile noastre a avut loc la Londra in 2013, ministrul rus al apararii Serghei Soigu a propus sa se intalneasca la Moscova'', a adaugat sursa citata.Aceasta…