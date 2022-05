Rusia a desfasurat in Insula Serpilor sisteme de aparare antiaeriana de tipul „Tor-M2” si „Pantiri”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii al Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Vadim Skibitki, citat de agentia de presa Unian. „Evaluarea noastra fara echivoc este ca Insula Serpilor reprezinta un obiectiv strategic care va fi […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 80. Rusia a instalat in Insula Serpilor sisteme de aparare antiaeriana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .