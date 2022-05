Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Doua grupuri de civili au parasit sambata cladirile din apropierea combinatului siderurgic Azovstal din orașul Mariupol, a anunțat Ministerul rus al Apararii, citat de BBC. 25 au plecat sambata dupa-amiaza, iar alte 21 dupa lasarea intunericului, au precizat reprezentanții ministerului intr-o…

- Douazeci de civili au parasit sambata combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, un port din sud-estul Ucrainei asediat de rusi, pentru a fi evacuati la Zaporojie, a anuntat regimentul Azov care apara locul, noteaza AFP. ‘Douazeci de civili, femei si copii (…) au fost transferati spre un loc convenit…

- „In mesajele de pe mai multe canale Telegram pro-ruse, care ofera sprijin media pentru razboiul Federației Ruse impotriva Ucrainei, au existat informații ca in satul Karlovka, batalioane de naționaliști au minat barajul lacului de acumulare Karlovsky”, se spune in raport. Totodata, citand Ministerul…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- UPDATE 3 Forțele rusești incearca, sambata, sa ia cu asalt uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, afirma un oficial ucrainean, ultima reduta a orașului. Ultimele trupe ucrainene din orașul asediat Mariupol s-au refugiat in uzina siderurgica Azovstal și se crede ca acestea sunt blocate acolo impreuna…

- UPDATE 6 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cei care colaboreaza cu rusii in zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei sa nu accepte locurile de munca oferite de ocupanti, transmite sambata dpa. In mesajul sau video inregistrat difuzat zilnic, Zelenski a insistat…

- UPDATE 6 Ucraina are termen pana la primele ore ale zilei de 21 martie pentru preda Mariupolul, apoi, intre orele 10 – 12, ora Moscovei, vor fi deschise coridoarele umanitare, garantand tuturor celor care vor ieși ca nu vor fi uciși, a spus, duminica seara, generalul rus Mihail Mizintsev. Ministerul…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 2 Autoritațile din Mariupol, Ucraina, au anunțat pentru duminica o noua incetare…