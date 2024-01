Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a estimat vineri ca manevrele militare "Steadfast Defender 2024", cele mai ample exercitii militare desfasurate de Alianta Nord-Atlantica de la incheierea Razboiului Rece, pot avea consecinte "tragice" pentru Europa, relateaza EFE.

- Exercitiul militar „Steadfast Defender”, cea mai mare simulare de razboi organizata de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de la sfarsitul Razboiului Rece, a inceput miercuri la Norfolk, in Virginia, Statele Unite, odata cu plecarea USS Gunston Hall, o nava americana de transport si debarcare,…

- Scurtele remarci ale lui Kuleba fac parte dintr-un interviu informal de o ora cu un videoblogger ucrainean, axat pe subiecte diverse, de la gatit la hobby-uri si fotbal ucrainean, relateaza Reuters preluata de News.ro.Cand a fost intrebat, ca parte a unui set de intrebari cu raspuns scurt, despre cele…

- Rusia a acuzat miercuri Occidentul ca incearca sa-i obstructioneze participarea la reuniunea ministeriala de la Skopje a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ce va fi boicotata de Ucraina si de tarile baltice pentru a denunta prezenta sefului diplomatiei ruse, Serghei Lavrov,…

- Alianta Nord-Atlantica si-a avertizat tarile membre ca prea multe formalitati birocratice ingreuneaza deplasarea trupelor in Europa, o problema care ar putea duce la importante intarzieri in cazul in care ar izbucni un conflict cu Rusia. „Nu mai avem timp. Ceea ce nu facem pe timp de pace nu va fi gata…