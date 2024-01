Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele ucrainene asupra orașului Donețk au ucis luni patru persoane, a declarat un oficial rus instalat in regiunea estica a Ucrainei, in timp ce atacurile aeriene ale Rusiei asupra mai multor regiuni ucrainene au ucis cel puțin o persoana, au declarat oficiali locali. Treisprezece persoane…

- Rusia a bombardat orașul ucrainean Harkov cu rachete și drone, au declarat oficiali ucraineni, la cateva ore dupa ce Moscova a acuzat Kievul ca a efectuat un asalt aerian mortal in apropiere de Belgorod. Cel puțin șase rachete au lovit Harkovul, a anunțat duminica poliția naționala ucraineana, ranind…

- Rusia a acuzat Ucraina sambata la ONU, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate solicitata de Moscova, ca a comis un act de "terorism deliberat" si ca a folosit bombe cu dispersie in orasul rus Belgorod, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri…

- Rusia a atras vineri critici dure in Consiliul de Securitate al ONU pentru lansarea unor atacuri masive cu rachete și drone impotriva Ucrainei, dupa ce Kievul și susținatorii sai au cerut o reuniune urgenta a organismului, transmite Reuters. Vineri, loviturile rusești pe teritoriul Ucrainei au ucis…

- „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa opereze o flota de drone navale – o flota ucraineana”, a scris Zelenski pe Telegram. „Am reusit sa luam fata Rusiei in Marea Neagra”, a spus el. Zelenski a reamintit ca, inca din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina, in februarie 2022,…

- Rusia iși intensifica atacurile pe linia frontului, in timp ce Kievul solicita Occidentului sa iși sporeasca livrarile de arme inainte de iarna, declara președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Rusia ataca in jurul orașelor Donețk, Kupyansk și Avdiivka. De luni de zile, niciuna dintre parți nu a…

- Kievul si Moscova anunta vineri un acord in vederea repatrierii unui orfan ucrainean, Bogdan Iermohin, in varsta de 17 ani, transferat in Rusia din orasul ucrainean Mariupol dupa ce acesta a fost ocupat de catre armata rusa in urma unui asediu sangeros, si care urmeaza sa se intalneasca cu tutorele…

- Daria Dughina, fiica cunoscutului ideolog al eurasianismului Aleksandr Dughin, ar fi fost ucisa de agenti ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) cu o bomba care, pentru a trece granita, a fost ascunsa intr-o cusca pentru pisici, scrie luni, 23 octombrie, The Washington Post (WP) intr-o ampla…