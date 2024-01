Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu numeroase drone s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in regiunea Odesa din Ucraina. O persoana a murit, a anunțat guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Resturile dintr-o drona doborata au ucis un civil in regiunea Odesa, a declarat duminica guvernatorul Oleh Kiper…

- Ucraina a doborat luni rachete lansate de Rusia intr-un atac asupra Kievului, cel puțin patru persoane fiind ranite de resturile care au cazut in mai multe cartiere ale capitalei, au anunțat oficiali. Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus opt rachete balistice lansate de Rusia in jurul…

- Capitala Ucrainei a suferit sambata ceea ce oficialii au declarat ca a fost cel mai mare atac cu drone al Rusiei din timpul razboiului, soldat cu cinci raniți, scrie Reuters. Atacul cu zeci de drone a vizat diferite cartiere ale Kievului, la primele ore ale dimineții. Avertizarea de raid aerian a durat…

- Capitala Ucrainei a fost vizata sambata dimineata de un atac masiv cu drone explozive al Rusiei, care a facut cel putin doi raniti, au anuntat autoritatile ucrainene. Nu mai puțin de 75 de drone au fost lansate asupra Kievului, dintre care 71 au fost doborate, potrivit armatei ucrainene.

- Rusia reia in forța razboiul cu Ucraina: atacuri puternice raportate in KievRusia a lansat mai multe ”valuri” de drone asupra Kievului, pentru a doua noapte la rand, afirma administratia militara a orasului, citata de BBC, relateaza News.ro.Serghei Popko, seful administratiei, a afirmat ca sistemul…

- Rusia a atacat Ucraina cu drone de asalt si rachete ghidate si antiaeriene, in noaptea de sambata spre duminica, iar fortele de aparare ucrainene au reusit sa doboare patru dintre ele, au informat surse oficiale de la Kiev, citate de EFE, conform Agepres.ro. Fortele aeriene ucrainene a anuntat intr-un…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat joi ca SUA au fost de acord sa furnizeze Kievului rachete de atac cu raza lunga ATACMS „cu regularitate”, anunțul sau venind la doar doua zile dupa ce Kievul a confirmat ca le-a folosit pentru prima oara, relateaza Reuters. Casa Alba a confirmat…

- Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost atacate cu rachete și drone in noaptea de duminica spre luni. Rusia a folosit „arme balistice, rachete aeriene ghidate și drone de atac” in raidul nocturn care a vizat Ucraina, au anunțat reprezentanții forțelor aeriene de la Kiev, potrivit Sky News. Doua rachete…