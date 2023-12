Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni in aceasta seara, la ora 21:00 GMT (23:00 ora Romaniei), pentru a discuta in legatura cu lovitura din orasul rus Belgorod, in care au fost ucise cel putin 14 persoane, a anuntat misiunea rusa la ONU. Atacul a fost atribuit de Moscova Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 675. Ucraina raspunde Rusiei dupa atacurile masive de vineri. Armata ucraineana lanseaza in mod constant lovituri in Rusia, in special in regiuni foarte apropiate de teritoriul sau. Rusia cere o reuniune a Consiliului de Securitate

- Șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dimtri Medvedev, a lansat, vineri, un nou avertisment privind o confruntare directa intre NATO și Rusia, ceea ce ar echivala cu declanșarea celui de-al Treilea Razboi Mondial.„Niciodata, de la criza rachetelor din Cuba (n.r. - in 1962),…

- Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat marți ca ii va pune sub acuzare pentru „terorism” pe 4 ofițeri ucraineni de rang inalt despre care afirma ca sunt responsabili de atacurile cu drone pe teritoriul rusesc, relateaza The Moscow Times și Hotnews.ro . Cei 4 sunt generalul Kirilo Budanov, șeful…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a sugerat duminica, 1 octombrie, ca soldații britanici care antreneaza trupe ucrainene in Ucraina ar fi ținte legitime pentru forțele ruse, la fel ca și fabricile germane care produc rachete Taurus in cazul in care acestea ar aproviziona Kievul, transmite…