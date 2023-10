Stiri pe aceeasi tema

- 19.000 de refugiați din Ucraina sunt inregistrați ca fiind persoane in cautarea unui loc de munca, fiind incheiate 7.000 de contracte de munca pentru aceștia, a anunțat marți Ministerul Muncii, conform stiripesurse.ro. Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu s-a intalnit marți cu Pablo Zapata, reprezentantul…

- 19.000 de refugiați din Ucraina sunt inregistrați ca fiind persoane in cautarea unui loc de munca, fiind incheiate 7.000 de contracte de munca pentru aceștia, a anunțat marți Ministerul Muncii.Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu s-a intalnit marți cu Pablo Zapata, reprezentantul in Romania al…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a avut astazi o intrevedere cu Pablo Zapata, reprezentantul in Romania al Inaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). Tema principala de discuție a fost situația refugiaților din Ucraina in Romania ca urmare a razboiului…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a avut astazi o intrevedere cu Pablo Zapata, reprezentantul in Romania al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati UNHCR .Conform unui comunicat al MMSS, tema principala de discutie a fost situatia refugiatilor din Ucraina…

- Tema principala de discuție a fost situația refugiaților din Ucraina in Romania ca urmare a razboiului de agresiune al Rusiei in țara vecina.A fost facuta o trecere in revista a prevederilor legale relevante și a masurilor deja implementate de țara noastra, reprezentantul UNHCR apreciind bunele practici…

- Copiilor ucraineni refugiați le este dor de familia lor, de prietenii și de animalele de companie lasate in urma și iși fac griji in ceea ce privește integrarea in țari a caror limba nu o cunosc, dar nu vor sa se intoarca acasa, pana cand țara lor nu va fi in siguranța, arata datele celui mai recent…

- UPDATE O racheta lansata de ruși a lovit o piața din regiunea Donețk, omorand 16 oameni, inclusiv un copil, nunța premierul ucrainean Denys Shmyhal, potrivit CNN. Alte zeci de persoane sunt ranite. O racheta ruseasca a lovit o piața din orașul Konstantinovka, din regiunea estica Donețk, ucigand 16 persoane.…

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, 1128 cetațeni din Ucraina, dintre care 814 femei și 314 barbați s-au angajat in R. Moldova. Cei mai mulți cetațeni ucraineni sunt angajați in mun. Chișinau (857), UTA Gagauzia (49), Balți (45), relateaza Radio Chișinau citat de Rador. Cetațenii din Ucraina…