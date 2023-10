Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oameni au fost raniți, inclusiv o femeie de 27 de ani și copilul ei de noua luni, intr-un atac rusesc asupra regiunii Herson din sudul Ucrainei, a anunțat guvernatorul ucrainean, potrivit RBC-Ucraina.Anunțul a fost facut duminica dimineața. „Regiunea Herson a cunoscut o alta noapte…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au doborat 16 din cele aproximativ 30 de drone pe care Rusia le-a lansat pe teritoriul ucrainean in cursul nopții, transmite Reuters.Forțele Aeriene ucrainene au precizat pe Telegram ca dronele au fost lansate din direcțiile sud, sud-est și nord. Autoritațile…

- Joi, 14 septembrie, Ucraina a declarat ca a doborat 17 din cele 22 de drone rusesti care i-au atacat teritoriul in timpul noptii si ca un copil a fost ucis in sudul tarii de un bombardament de artilerie, relateaza Reuters . Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat ca un baiat de 6 ani a fost…

- Santierul naval din Sevastopol, in Crimeea, a luat foc miercuri in urma unui atac ucrainean cu rachete asupra portului. Cel putin 24 de persoane au fost ranite in atac, a anuntat guvernatorul instalat de rusi al orasului, Mihail Razvojaiev, transmite Reuters. „Toate serviciile de urgenta lucreaza la…

- O femeie a fost ucisa, iar alte cel putin 12 persoane ranite in urma bombardamentelor rusesti de luni dimineata asupra orasului Herson (sudul Ucrainei), in timp ce doua persoane si-au pierdut viata in atacurile efectuate de Rusia asupra zonelor de frontiera in regiunea Harkov (nord-est), au anuntat…

- Doi copii se numara printre cele noua persoane ranite in atacul cu rachete rusești asupra orașului Dnipro, a declarat guvernatorul local, Serhiy Lysak. Acesta vorbește despre „o noapte dificila” pentru regiune. „In primul rand, atacuri cu rachete pe Dnipro. Noaptea, inamicul și-a continuat teroarea.…