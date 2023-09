Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de Aparare ale Ucrainei raporteaza ca, in noaptea de duminica spre luni, ocupanții ruși au folosit aproape 20 de drone Shahed, o duzina de... The post Noapte de foc in Ucraina: rușii și ucrainenii au atacat in puncte cheie appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Razboi in Ucraina, ziua 578. Forțele ruse continua sa atace duminica regiunea Herson din Ucraina, acolo unde doua persoane au murit și cel puțin noua au fost ranite, potrivit unei actualizari a autoritaților ucrainene.

- Rusia a efectuat duminica un nou atac masiv cu rachete asupra Ucrainei, afirmand ca a lovit baze aeriene in vestul tarii, la o zi dupa un atac ucrainean asupra unui petrolier rusesc ce transporta petrol, semn al tensiunilor in crestere in Marea Neagra, relateaza AFP și Agerpres.Fortele aeriene ucrainene…

- Apararea antiaeriana ucraineana a doborat 15 drone care se indreptau spre Kiev, in noaptea de miercuri pana joi, a declarat seful administratiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko, in timp ce la Herson mai multi civili si pompieri au fost raniti intr-un dublu atac asupra unei biserici, relateaza…

- Forțele ruse au efectuat 51 de bombardamente in regiunea Herson, in ultimele 24 de ore, atacurile soldandu-se cu patru decese si 18 raniți - a anunțat, marți dimineața, Oleksandr Prokudin, șeful Administrației Militare Regionale."Din cauza agresiunii ruse, patru persoane au murit, iar alte 18 au…

- Forțele ucrainene i-au atacat pe ruși cu o arma termobarica pe care au capturat-o, cel mai probabil, toamna trecuta in Balakliia. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, arma a fost folosita pentru a atacat pozițiile rușilor in apropierea localitații Tors'ke, din regiunea Donețk.

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au declarat duminica ca avioanele de razboi israeliene au vizat o baterie de aparare aeriana siriana de unde, potrivit acestora, a fost lansata o racheta antiaeriana spre Israel, potrivit CNN.Avioanele de lupta israeliene au atacat și alte ținte din zona, se arata…