- Fortele aeriene ucrainene au doborat vineri noaptea 30 de drone Shahed produse in Iran, din cele 40 cu care Rusia a atacat sudul si centrul Ucrainei, au anuntat sambata oficiali civili din regiunile vizate si surse militare.

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat sambata ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei. Regiunea se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei și a fost atacata de mai multe ori de forțele ucrainene pana acum. De asemenea,…

- "Trebuie sa ne pregatim pentru un razboi lung in Ucraina", a declarat intr-un interviu șeful NATO, Jens Stoltenberg, care a spus ca majoritatea razboaielor dureaza mai mult decat se anticipeaza atunci cand incep. Conflictul din Ucraina a inceput anul trecut, in 22 februarie. In urma cu trei luni, ucrainenii…

- Joi, 14 septembrie, Ucraina a declarat ca a doborat 17 din cele 22 de drone rusesti care i-au atacat teritoriul in timpul noptii si ca un copil a fost ucis in sudul tarii de un bombardament de artilerie, relateaza Reuters . Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat ca un baiat de 6 ani a fost…

- Ucraina a anunțat joi ca a doborat 17 din cele 22 de drone rusești care i-au atacat teritoriul in timpul nopții in sudul, centrul și nordul țarii. „In noaptea de 14 septembrie 2023, de la ora 21.00 la 2.30, invadatorii ruși au atacat Ucraina cu mai multe grupuri de drone de tip Shahed-136/131 din trei…

- Fortele aeriene ucrainene au doborat 16 din cele 20 de drone "Shahed", de fabricatie iraniana, lansate de Rusia in cursul noptii in cel de-al cincilea atac din aceasta saptamana asupra regiunii sudice Odesa, unde se afla porturile de la Dunare aflate in imediata apropiere de granita cu Romania, relateaza…

- Rusia a lansat, in cursul noptii de sambata spre duminica, un atac cu drone asupra unor parti din regiunea Odessa din sudul Ucrainei, lovind o infrastructura portuara de la Dunare si ranind cel putin doua persoane, potrivit Kievului, citat de Reuters. ‘In noaptea de 3 septembrie, ocupantii rusi au lansat…