- Rusia anunța ca a interceptat și doborat 13 drone, majoritatea in apropiere de Crimeea și doua care se indreptau spre Moscova. Ca urmare, doua aeroporturi sudice ale capitalei au fost temporar inchise. In replica, ucraineni denunța un atac cu drone al rușilor care a cauzat distrugeri intr-un depozit…

- UPDATE 5:15 – Ucraina inlatura simbolurile sovietice de pe monumentul Patriei Mama din Kiev La mai bine de 17 luni de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, simbolul Uniunii Sovietice a fost inlocuit cu stema nationala pe monumentul urias al Patriei Mamei din Kiev, informeaza dpa. Monument “Motherland”,…

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat ca armata rusa pregateste o riposta, acuzand forțele Kievului de un „act terorist”: „Sigur ca va urma o riposta a Rusiei. Ministerul Apararii pregateste propuneri adecvate".STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, a declarat sambata, dupa ce SUA au promis ca vor trimite munitie cu dispersie in Ucraina, ca, daca aderarea Ucrainei la NATO se va concretiza, ar insemna un „al treilea razboi mondial”. Medvedev a spus,…

- Universitatea Tehnica de Stat din Omsk și Universitatea Agrara de Stat din Omsk vor crea centrul de cercetare pentru drone. Pentru operatorii de drone, Colegiul de Aviație din Omsk va oferi acreditari.

- Politologul francez Emmanuel Todd ii acuza pe politicienii Uniunii Europene ca au organizat și au creat criza ucraineana, devenind practic un conflict intre Statele Unite și Rusia. Intr-un interviu acordat Modern Diplomacy, Todd susține ca extinderea UE și NATO pana la granițele Ucrainei a jucat un…

- Un “atac cu rachete” a ranit patru persoane si a avariat “infrastructuri critice” la Liov, in vestul Ucrainei, au anuntat joi dimineata autoritatile locale, informeaza AFP. “In acest moment stim ca exista patru persoane ranite in urma atacului cu rachete (…) O persoana in stare grava a fost evacuata…

- Politicienii palestinieni au descris actiunea fortelor israeliene din orasul Jenin, din Cisiordania, drept "o invazie". La Washington, administratia presedintelui Joe Biden a transmis ca Israelul are dreptul de a se apara impotriva "grupurilor teroriste", scrie Rador.Departamentul de Stat a subliniat,…