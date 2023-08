Stiri pe aceeasi tema

- Podul Kerci ar fi fost bombardat din nou. Rusia anunța ca a doborat 20 de drone lansate de forțele ucrainene asupra Crimeei. Ministrul Apararii, Serghei Șoigu, a insectat garnizoanele Flotei de Nord.

- Un depozit de combustibil din regiunea Rivne (vestul Ucrainei) a fost lovit in urma unui atac cu drone intreprins de fortele ruse in cursul noptii de miercuri spre joi, ceea ce a dus la declansarea unui incendiu urias, a declarat guvernatorul Vitali Koval, indicand ca nu s-au

- Apararea aeriana ucraineana a doborat in cursul noptii de miercuri spre joi circa 15 drone care se indreptau catre Kiev, a anuntat seful administratiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko. Este vorba de drone explozive ”Shahed”, iar potrivit informatiilor disponibile in acest moment in capitala…

- "In aceasta noapte, inamicul a atacat Kievul cu drone de atac. Alerta de raid aerian a durat trei ore", a declarat Serhii Popko, șeful administrației militare a capitalei Ucrainei. Apararea antiaeriana ucraineana a doborat toate dronele kamikaze. Cu o zi in urma, ministerul rus de Externe a transmis…

- Forțele armate rusești au atacat regiunea Odesa cu drone kamikaze. Forțele de aparare aeriana au doborat unele dintre drone, dar exista și o lovitura, informeaza presa de la Kiev.Serhiy Bratchuk, purtatorul de cuvant al Armatei Voluntarilor Ucraineni Sud, a menționat ca alerta de raid aerian a durat…

- Incepand cu ora 00:00 pe 2 iulie, Forțele Armate ale Ucrainei au raportat amenințarea cu drone rusești de atac in regiunea Herson, regiunea Nikolaiev, regiunea Dnipro și regiunea Kirovohrad. La ora 01:18 a fost raportata amențarea cu drone și in regiunea Cerkasi.

- Forțele armate ale Ucrainei spun ca au doborat doua rachete de croaziera Kalibr și șapte drone UAV Shahed in timpul atacurilor forțelor ruse de peste noapte. Forțele ruse au efectuat 45 de atacuri aeriene și au lansat 38 de rachete in interiorul Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Forțele ucrainene de la Kiev au declarat vineri ca au doborat 36 de rachete și drone rusești in capitala și in jurul acesteia in cursul nopții, iar doua persoane au fost ranite de resturile cazute, inainte ca autoritațile sa ridice alertele de raid aerian in cea mai mare parte a țarii.Rusia a lansat…