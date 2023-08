Stiri pe aceeasi tema

- Sa nu credeți ca participarea mea la summitul BRICS este mai importanta decat sa fiu in Rusia", a sustinut Vladimir Putin, potrivit Rador.Președintele rus Vladimir Putin, care nu va participa la un summit al BRICS in luna august, a declarat sambata ca nu crede ca o astfel de vizita ar fi mai importanta…

- Arabia Saudita va gazdui in luna august discuții pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, la care sunt invitate statele occidentale, Ucraina și alte puteri globale in ascensiune, a anunțat sambata publicația Wall Street Journal, citata de Reuters.

- Oamenii de stiinta si militantii sunt exasperati de lipsa de actiune a organismelor internationale pentru a reduce incalzirea globala, chiar daca vremea extrema din China pana in Statele Unite subliniaza criza climatica cu care se confrunta lumea. Oficialii din domeniul energiei ai G20 trebuiau sa emita…

- Discuții extrem de sensibile au loc pentru a se ajunge la un acord privind returnarea copiilor ucraineni luați in Rusia, potrivit Financial Times, citat de Sky News . Turcia și Arabia Saudita au fost implicate in discuții, care dureaza de mai multe luni, scrie FT, care citeaza patru persoane familiare…

- Contraofensiva ucraineana caștiga teren pas cu pas. Forțele Kievului au eliberat saptamana trecuta aproape 30 kmp in sud. In est avansul inregistrat este mai mic, fiind eliberați 9 kmp. Volodimir Zelenski a declarat luni ca forțele ucrainene fac progrese in contraofensiva de recucerire a teritoriilor…

- Ambasadoarea Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, este așteptata sa se intalneasca cu omologul sau rus la Washington, DC, a transmis vineri pe Twitter Ambasada SUA la Moscova, informeaza Rador.Lynne Tracy și ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, au discutat o serie de probleme bilaterale, inclusiv…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Ucraina si aliatii sai intentioneaza sa organizeze un summit al liderilor de rang global care ar exclude Rusia, in scopul mobilizarii sustinerii pentru conditiile Kievului de oprire a razboiului, scrie The Wall Street Journal, citat de Mediafax.Planurile unei astfel de reuniuni, aflate in stadiul…