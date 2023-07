Stiri pe aceeasi tema

- Doi baieti, de 8 ani, respectiv 10 ani, au fost grav raniti de un dispozitiv exploziv gasit in timp ce se jucau intr-un sat din sudul regiunii Herson, a anuntat Oleksandr Prokudin, seful administratiei militare din regiune.Baietii se numara printre cele patru persoane ranite in Herson in ultimele…

- Circa 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina au ajuns in Rusia, a afirmat duminica seara Grigori Karasin, seful comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatie Ruse, camera superioara a parlamentului de la Moscova, citat de Reuters, informeaza Agerpres.

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a acuzat joi Rusia pentru uciderea a 136 de copii in Ucraina in 2022, forțele ruse fiind adaugate pe lista globala a infractorilor, potrivit unui raport adresat Consiliului de Securitate al ONU, citat de Reuters.

- Procurorul general ucrainean Andri Kostin a anunțat pe 31 mai ca Ucraina investigheaza peste 2.900 de infracțiuni impotriva copiilor comise de forțele ruse. Kostin a declarat ca Ucraina a inregistrat 19.400 de cazuri de deportari ilegale de copii, menționand ca cifra este probabil mult mai mare.

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Este a 438-a zi de razboi la scara larga in Ucraina. Șase ucraineni au fost uciși in timp ce deminau terenul din regiunea Herson. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ca inca 45 de luptatori ucraineni aflați in captivitate, au revenit acasa.