Stiri pe aceeasi tema

- Angajamentele Statelor Unite si ale aliatilor occidentali fata de Ucraina nu se vor diminua, a afirmat miercuri seara presedintele american, Joseph Biden, condamnand, la finalul summitului Aliantei Nord-Atlantice, incalcarea de catre Rusia a suveranitatii Ucrainei, noteaza Mediafax."Angajamentul…

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- Președintele american Joe Biden considera ca intrarea Ucrainei in NATO in timpul actualului summit de la Vilnius ar duce la un razboi intre alianța și Rusia. Acest lucru a fost declarat marți la un briefing pentru jurnaliști de catre asistentul liderului american pentru securitate naționala, Jake Sullivan.…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, a declarat sambata, dupa ce SUA au promis ca vor trimite munitie cu dispersie in Ucraina, ca, daca aderarea Ucrainei la NATO se va concretiza, ar insemna un „al treilea razboi mondial”. Medvedev a spus,…

- Politicienii palestinieni au descris actiunea fortelor israeliene din orasul Jenin, din Cisiordania, drept "o invazie". La Washington, administratia presedintelui Joe Biden a transmis ca Israelul are dreptul de a se apara impotriva "grupurilor teroriste", scrie Rador.Departamentul de Stat a subliniat,…

- Razboi in Ucraina, ziua 477. Adam Delimhanov, mana dreapta a liderului cecen Ramzan Kadirov, a fost vizat de artileria ucraineana in urma unor indicii oferite de mercenarii lui Evgheni Prigojin, acuza un comandant rus.

- Un ofițer al forțelor armate ucrainene a relatat ca soldații ucraineni au fost martorii unei situații in care militari ruși au fost obligați sa se salveze de pe malul estic al fluviului Nipru, dupa prabușirea barajului. Sute de mii de oameni din sudul Ucrainei au ramas fara apa de baut, iar evacuarile…