Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 481. Bombardamentele ucrainene asupra regiunii Kursk din vestul Rusiei au ranit doua persoane și au avariat cladiri, inclusiv o fabrica de zahar, a declarat duminica guvernatorul regional Roman Starovoyt.

- Razboi in Ucraina, ziua 481. Bombardamentele ucrainene asupra regiunii Kursk din vestul Rusiei au ranit doua persoane și au avariat cladiri, inclusiv o fabrica de zahar, a declarat duminica guvernatorul regional Roman Starovoyt.

- Razboi in Ucraina, ziua 480. Președintele rus vorbește de dialog și pace, dupa reuniunea de la Sankt Petersburg in care a injurat public Alianța Nord-Atlantica și in care s-a laudat ca Rusia are mai multe arme nucleare decat statele NATO.

- Un amplu atac cu drone s-a inregistrat, in noaptea de 3 spre 4 iunie, sambata spre duminica, asupra peninsulei Crimeea. Media de stat din Rusia susține ca atacul a fost organizat de Ucraina. Potrivit parții ruse, forțele de aparare aeriana ale Rusiei au doborat cinci asemenea aeronave. Alte patru aeronave…

- Liderii celor mai puternice economii ale lumii au convenit la reuniunea G7 din Japonia sa inaspreasca sancțiunile la adresa Rusiei și sprijin financiar pentru Ucraina. Duminica, președintele Zelenski ar urma sa fie prezent la summit.

- Marți, Ucraina a parut sa iși critice aliații occidentali pentru ca au petrecut prea mult timp discutand despre scurgerea unor documente americane extrem de secrete , relateaza Sky News . Mikhailo Podoleak, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca aceștia ar trebui sa se…

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Pentagonul a anunțat joi, 30 martie, ca peste 7.000 de militari ucraineni au fost formati de catre armata americana de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in urma cu peste 13 luni.

- Presedintele ucrainean, care joi a vizitat regiunea Herson, din sudul Ucrainei, spune ca pe teritoriul eliberat de sub ocupatia rusa mai mult de 50 de sate au fost aproape complet distruse, iar in unele locuri, peste 90% din case sunt transformate in ruina. Dar chiar si in astfel de conditii oamenii…