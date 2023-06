Stiri pe aceeasi tema

- Exista tot mai multe confirmari cum ca fortele ucrainene au eliberat satul Piatihatki din regiunea Zaporojie. Este primul teritoriu recucerit de Ucraina pe frontul din sud, de la inceputul contraofensivei de luna aceasta. Forțele ruse au reușit cateva operațiuni defensive in sudul Ucrainei, dar ambele…

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat miercuri ca le-a cerut procurorilor sa investigheze daca ofiterii superiori ai armatei ruse au comis „crime” in timpul sau inaintea razboiului din Ucraina, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner care lupta de partea rusa, a acuzat trupele ruse care aparțin de Ministerul Apararii ca au abandonat pozițiile din jurul Bahmut, iar mai mulți bloggeri militari ruși au relatat joi despre progrese ucrainene sau mișcari de trupe in mai multe zone.…

- Razboi in Ucraina, ziua 441. Ucrainenii anunța ca o parte din trupele rusești s-au retras din Bahmut. Aparatorii au confirmat acuzațiile liderului grupului Wagner, Evgheni Prigojin. Acesta a spus ca o brigada a armatei ruse a fugit de pe campul de lupta.

- Razboi in Ucraina, ziua 428. Ucrainenii sunt „intr-o poziție buna” pentru o contraofensiva impotriva armatei ruse, a declarat miercuri comandantul militar american de rang inalt din Europa in fața unei comisii a Congresului, potrivit CNN.

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Forțele ruse continua sa inainteze in orașul Bahmut, in timp ce forțele ucrainene reușesc sa recaștige teren in regiune. Intre timp, Fondul Monetar Internațional a aprobat un plan de asistența financiara de 15,6 miliarde de dolari pentru Ucraina, deschizand calea pentru plata unei prime tranșe de 2,7…