- Iranul furnizeaza Rusiei materiale pentru construirea unei fabrici de drone la est de Moscova, in timp ce Kremlinul cauta sa se asigure de o aprovizionare constanta cu armament pentru invazia sa in curs in Ucraina, potrivit unei concluzii a serviciilor de informații americane publicate vineri de Casa…

- Rusia a primit sute de drone iraniene pentru a ataca Ucraina (Casa Alba)Casa Alba a declarat vineri ca Rusia pare sa iși adanceasca cooperarea in domeniul apararii cu Iranul și ca a primit sute de drone de atac unidirecționale, pe care le folosește pentru a lansa atacuri in Ucraina, anunța Reuters,…

- ''Lupte grele'' erau in curs vineri dimineata devreme in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, a anuntat un responsabil al ocupatiei ruse, Vladimir Rogov, intr-un moment in care Kievul se declara pregatit sa lanseze o contraofensiva de amploare, informeaza AFP, potrivit Agerpres."La ora actuala,…

- UPDATE Administratia Chinei a indemnat, vineri, Uniunea Europeana si NATO sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, pentru a facilita o solutie de oprire a conflictului cu Rusia, dar secretarul de Stat american, Antony Blinken, a insistat ca fortele ucrainene trebuie sa primeasca in continuare armament.…

- Peste 40 de rachete și drone care se indreptau catre capitala Kiev au fost doborate deasupra Ucrainei, susțin surse ucrainene, potrivit Sky News.Mai multe explozii au zguduit Kievul la primele ore ale dimineții. Ucrainenii susțin ca a fost a doua noapte la rand cand orașul este atacat aerian. De…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, regiunea uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina. La randul sau, Kievul a dezmințit informațiile.

- Un atac cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri a vizat orașul Kiev și regiunea Dnipro. Atacul este cel de al treilea din ultimele șase nopți, spun ucrainenii. O drona a lovit o cladire din regiunea Dnipro, au anunțat autoritațile ucrainene, citate de Sky News. Comandamentul Forțelor…

- Comandantul suprem aliat al fortelor NATO, Christopher Cavoli, s-a intalnit duminica cu seful statului major ucrainean Valerii Zalujnii pentru a discuta situatia de pe fronturile razboiului cu Rusia, in contextul in care Ucraina se pregateste pentru declansarea unei ofensive de primavara pentru recucerirea…