- Razboi in Ucraina, ziua 407. Administratia de la Washington a anuntat, miercuri seara, ca Statele Unite nu faciliteaza si nu incurajeaza in niciun fel Ucraina sa comita atacuri pe teritoriul Rusiei, respingand acuzatiile presedintelui rus, Vladimir Putin.

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Razboi in Ucraina, ziua 391. Optsprezece state din cadrul Uniunii Europene vor participa la planul achizitiilor comune de munitie pentru Ucraina, a declarat Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.