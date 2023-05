Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana a murit la Kiev și trei au fost ranite dupa ce resturi care ar fi cazut de la o drona rusa distrusa au lovit marți dimineața o cladire de apartamente inalte și au provocat un incendiu, au declarat oficialii din capitala ucraineana. Atacul asupra Kievului a fost al treilea in 24…

- Rusia a declanșat in cursul nopții de sambata spre duminica un atac aerian de amploare in doua valuri asupra Kievului, care a ucis cel puțin o persoana, au declarat oficialii, citați de Reuters, timp ce capitala ucraineana se pregatește sa sarbatoreasca ziua orașului. Sistemele de aparare aeriana au…

- Conturile bancare ale ambasadei și consulatului Finlandei in Rusia sunt inghețate, iar țara nordica nu a primit nicio explicație din partea vecinului sau, a anunțat miercuri Ministerul finlandez de Externe, citat de The Guardian . Finlanda, care are o granița lunga cu Rusia, a aderat oficial la NATO…

- Președintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita oficiala in Brazilia, prima la nivel de sef de stat in ultimii 23 de ani. Președintele va fi primit de omologul sau brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, cu care va avea convorbiri oficiale. Presedintele Iohannis va participa si la un dejun oficial.…