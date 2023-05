Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- Bombardamente ruse ‘masive’ s-au soldat miercuri cu cel putin 16 morti si 22 de raniti in regiunea Herson, sudul Ucrainei, informeaza AFP si dpa. ‘Atac masiv al ocupantilor impotriva civililor in regiunea Herson: bilantul a crescut la 16 persoane’ ucise, a anuntat Parchetul regional pe Telegram. Potrivit…

- O persoana a fost ucisa si trei ranite in noaptea de duminica spre luni in bombardamente rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, a transmis luni administratia militara locala, potrivit AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 416. Cel puțin opt persoane au murit, iar alte 21 au fost ranite, dupa ce militarii ruși au atacat cu rachete orașul Sloviansk din regiunea Donetk, situata in estul Ucrainei.

- Cel putin cinci persoane au murit si 15 au fost ranite, vineri, in orasul Sloviansk din estul Ucrainei in urma unui atac cu rachete al rusilor care au lovit locuinte, a declarat guvernatorul local, avertizand ca ar putea exista mai multe persoane ingropate sub daramaturi, relateaza The Guardian, transmite…

- UPDATE – Seful politiei din regiunea Kiev, Andri Nebitov, a anuntat ca numarul persoanelor decedate in urma atacului cu drone lansat de rusi in noaptea de marti spre miercuri a crescut la patru. Initial, autoritatile ucrainene anuntasera trei morti in urma atacului de noaptea trecuta. Rador Atacuri…

- Atacuri masive cu drone ale Rusiei au vizat in noaptea de marti spre miercuri mai multe regiuni din Ucraina, apararea antiaeriana ucraineana doborand 16 din cele 21 de drone trase de armata rusa. Trei persoane au fost ucise si sapte au fost ranite in regiunea Kiev, iar la Odesa, o cladire apartinand…