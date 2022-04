Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodmir Zelenski, a declarat ca „raul rusesc nu are limite”, dupa atacul din gara din Kramatorsk unde au murit cel putin 30 de persoane si au fost ranite aproximativ 100.

- Uniunea Europeana a aprobat, joi seara, noi sanctiuni „substantiale” impotriva Rusiei, ca reactie la invazia militara din Ucraina, printre masuri figurand oprirea importurilor de carbuni si interzicerea accesului navelor ruse in porturi europene. „Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER) a aprobat…

- UPDATE 5 Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a anuntat luni ca este in pregatire un decret prezidential vizand restrictionarea accesului pe teritoriul Rusiei pentru cetatenii unor state responsabile de actiuni ”inamicale”, in plin val de sanctiuni contra Moscovei in urma ofensivei sale in Ucraina,…

- Armata ucraineana a lovit o racheta deasupra Kievului, dar resturile acesteia au lovit un bloc. Conform forțelor de intervenție, cel puțin o persoana a fost ucisa și trei ranite. 30 de persoane au fost evacuate , iar o parte din structura blocului a cedat la etajele superioare. Presedintele american,…

- UPDATE 6 Uniunea Europeana a indicat miercuri ca se indoieste de credibilitatea afirmatiilor guvernului rus care a afirmat ca a descoperit un program biologic militar in Ucraina, spunand ca Moscova are un istoric de raspandire a dezinformarii cu privire la armele biologice, relateaza Reuters. ”Credibilitatea…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 2 Presedintele american Joe Biden a declarat sambata…

- Statele Unite și Uniunea Europeana i-au sancționat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe ministrul sau de Externe, Serghei Lavrov. Statele Unite ii vor sancționa președintele rus Vladimir Putin și ministrul sau de Externe Serghei Lavrov, și le vor interzice intrarea pe teritoriul american, o…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri militarilor ucraineni „sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodmir Zelenski…