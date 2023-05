Stiri pe aceeasi tema

- Fortele militare ucrainene au atacat, in cursul noptii, locuinte si infrastructura civila in regiunea rusa Belgorod, acuza autoritatile regionale, citate de cotidianul Le Monde. Atacurile ucrainene au vizat localitatea rusa Spodariusino, situata la doi kilometri de frontiera Rusiei cu Ucraina. Un gazoduct…

- Doi civili, cetațeni ruși, ar fi fost uciși pe teritoriul Rusiei in urma unui atac al Ucrainei, a anunțat guvernatorul regiunii Briansk din Rusia, Aleksandr Bogomaz. Atacul atribuit ucrainenilor a lovit satul Suzemka din Rusia, aflat la zece kilometri de granița cu Ucraina. Citește și: Rusia – Ucraina,…

- Forțele rusești au inregistrat unele succese in orașul Bahmut, situat pe linia frontului din estul Ucrainei, au declarat oficiali militari ucraineni, citați de Reuters. Bahmut și orașele din jur din regiunea Donețk au fost punctul central al asaltului in cea mai mare parte a celor 13 luni de invazie…

- Atacuri masive cu drone ale Rusiei au vizat in noaptea de marti spre miercuri mai multe regiuni din Ucraina, apararea antiaeriana ucraineana doborand 16 din cele 21 de drone trase de armata rusa. Trei persoane au fost ucise si sapte au fost ranite in regiunea Kiev, iar la Odesa, o cladire apartinand…

- Tiruri de rachete rusești au lovit joi dimineața o serie de regiuni ucrainene, inclusiv portul Odesa de la Marea Neagra și Harkov, lasand fara curent electric mai multe zone, au declarat oficiali regionali, citați de Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa, Maksym Marchenko, a transmis pe Telegram ca un…

- Cel putin o persoana a fost ranita luni in regiunea Belgorod, in sudul Rusiei, dupa ce fortele ruse au doborat trei rachete, a declarat guvernatorul regiunii de la granita cu Ucraina, potrivit Reuters. Resturile de rachete cazute la sol au lovit, de asemenea, cateva linii de electricitate din apropierea…

- Forțele ucrainene care nu parasesc Bakhmut și-au sapat noi tranșee in incercarea de a ține in loc atacatorii ruși, in timp ce Statele Unite au declarat ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, in cadrul unei intalniri cu liderul Germaniei, scrie Reuters. Forțele rusești ataca Bakhmut,…

- Ucraina va lansa o contraofensiva majora de primavara imediat ce sosește echipamentul militar occidental si ar putea lovi aerodromuri și depozite miitare din Rusia, anunta generalul Vadim Skibitski. Cea mai probabila direcție a contraofensivei este in sud catre Melitopol și Crimeea. Scopul strategic…