Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lovit duminica o stațiune aglomerata de la marginea celui de-al doilea oraș ca marime din Ucraina și a atacat, de asemenea, satele din regiunea inconjuratoare, omorand cel puțin 11 persoane și ranind multe altele, noteaza Reuters. Atacurile cu rachete au fost cele mai recente atacuri constante…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelennski a mers joi in regiunea Harkov, unde armata rusa a lansat o noua ofensiva in urma cu o saptamana, transmite Reuters. Rusia a lansat o noua ofensiva cu un numar de 30.000 de soldați pe 10 mai, vizand regiunea nord-estica Harkov, care este situata in apropierea…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus toate cele 10 drone de atac lansate de Rusia in cursul noptii, au declarat vineri fortele aeriene ucrainene, informeaza Reuters. Fortele aeriene au precizat ca Rusia a lansat si doua rachete antiaeriene ghidate, dar nu este clar ce s-a intamplat cu…

- Turnul de televiziune de 240 de metri din orasul ucrainean Harkov, nord-est, s-a rupt in doua, iar partea sa superioara a cazut la pamant, dupa un atac cu racheta al Rusiei, informeaza Agerpres.Semnalul de emisie a fost intrerupt in cel de-al doilea oras ca marime din Ucraina, care a fost bombardat…

- Atacurile cu drone asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, aflata sub controlul Rusiei, reprezinta un "punct de cotitura" in razboiul din Ucraina si trebuie sa inceteze, a declarat joi Rafael Grossi, seful organizatiei de supraveghere nucleara a ONU, in fata Consiliului Guvernatorilor…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia și alianța militara NATO, condusa de SUA, ar insemna ca planeta este la un pas de al treilea razboi mondial, dar a spus ca aproape nimeni nu iși dorește un astfel de scenariu, scrie Reuters.Razboiul din Ucraina…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia si NATO poate insemna ca planeta se afla la un pas de cel de-al treilea razboi mondial, dar a declarat ca mai nimeni nu isi doreste un astfel de scenariu, relateaza Reuters. Declarațiile președintelui rus au…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reiterat sambata un apel adresat aliatilor sai occidentali de a oferi Kievului mai multe sisteme de aparare aeriana, dupa atacurile rusesti care au provocat moartea a cinci persoane, potrivit Ucrainei, scrie AFP, citata de News.ro.Atacurile asupra orasului-port…