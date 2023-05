45 de prizonieri de razboi s-au intors in Ucraina, a declarat sambata, pe Telegram, șeful biroului prezidențial ucrainean, Andriy Yermak. „O veste grozava astazi. Se intorc acasa 45 de oameni ai noștri. 42 de barbați și 3 femei, aparatori ai Azovstal”, a declarat Yermak, facand referire la uzina siderurgica Azovstal, care a fost timp de […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 436. 45 de prizonieri ucraineni, inclusiv luptatori de la Mariupol, revin acasa UPDATE Sase morti in urma unui bombardament la Herson a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .