UPDATE 6 Alianta Nord-Atlantica va continua sa ofere asistenta Ucrainei si va intensifica proiectele de cooperare cu partenerii din zona Asia-Pacific, in contextul actiunilor Rusiei si Chinei, a declarat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, dupa reuniunea ministrilor de Externe. „Tocmai am finalizat o reuniune consistenta a ministrilor de Externe din NATO. Am stabilit ca trebuie […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 43. Statele Unite trimit drone kamikaze Kievului UPDATE 6 NATO va continua sa sustina Ucraina si vrea un rol activ in Asia, pentru contracararea Chinei