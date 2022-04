Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca o intalnire fața in fața intre el și Vladimir Putin pare in prezent puțin probabila, anunța Sky News. Declarația apare dupa dezvaluirea ororilor din localitatea Bucea. Volodimir Zelenski a explicat ca posibilitatea de a purta mai multe discuții…

- Peste patru milioane de persoane au parasit Ucraina, de la inceputul razboiului, potrivit ONU. Miercuri sunt anunțate trei coridoare de evacuare, a anunțat vicepremierul ucrainenan Irina Vereshchuk. Aproximativ 4.019.287 de persoane au parasit Ucraina pana in prezent, potrivit Agenției ONU pentru refugiați,…

- In ciuda relatarilor pe scara larga despre problemele cu care se confrunta forțele lui Vladimir Putin in Ucraina, soldaților ruși din aceasta țara li s-ar fi spus de catre superiori ca razboiul trebuie sa se incheie pana la 9 mai, scrie Sky News. Armata ucraineana afirma ca exista „o activitate de propaganda…

- UPDATE 6 Reprezentanții ONU susțin ca au rapoarte credibile potrivit carora Rusia a folosit in razboiul din Ucraina bombe cu fragmentare. Utilizarea acestora poate constitui crima de razboi, anunța cei de la ONU, citați de Sky News. Biroul pentru drepturile omului din cadrul ONU a anunțat ca a primit…

- UPDATE 6 Premierul Boris Johnson a reiterat, astazi, intr-un interviu pentru Sky News, temerile oficialilor occidentali ca Putin ar putea folosi arme chimice in Ucraina, dupa ce Moscova a acuzat Kievul ca planuiește sa le desfașoare pe campul de lupta. „Lucurile pe care le auziți despre armele chimice…

- Moment jenant pentru Serghei Lavrov, liderul diplomației Rusești. În cadrul unei conferințe de presa susținuta astazi la Moscova, acesta s-a certat practic cu unul dintre jurnaliștii CNN, care se afla în aceste momente la Kiev, transmite realitatea.md. Fiind Întrebat daca…

- Invazia Rusiei in Ucraina a intrat in a doua zi. Trupele rusești au ajuns in apropierea capitalei, Kiev. Inregistrarile de pe rețelele de socializare au parut sa arate tancuri rusești care se deplaseaza prin Obolon, la aproximativ 6 km de centrul orașului. In plus, AP raporteaza focuri de arma in apropierea…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat joi seara noile sanctiuni impuse Rusiei, dupa ceea ce deja a numit „atacul neprovocat si nejustificat asupra Ucrainei”, printre sanctiuni aflandu-se blocarea altor patru banci mari rusesti si adaugarea de noi nume pe lista persoanelor pentru care sunt…