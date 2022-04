Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat, relateaza DPA. „Avem dreptul deplin (…) sa impunem un embargou…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au cerut miercuri Rusiei sa adopte "masuri autentice de detensionare" pentru a evita orice conflict cu Ucraina, amenintand din nou Moscova cu sanctiuni in caz contrar, informeaza AFP.

- Atat Rusia, cat si Ucraina doresc respectarea acordurilor de pace de la Minsk, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita la Kiev, dupa ce a discutat luni la Moscova cu omologul sau rus, Vladimir Putin. "Acum avem posibilitatea sa ducem mai departe negocierile",…

- Liderii Statelor Unite si mai multor tari europene, printre care Germania si Franta, au afirmat luni, in cursul unei videoconferinte, sprijinul lor "fara rezerve" pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si au promis Rusiei "consecinte foarte grele" in cazul unei "agresiuni" impotriva acestei tari,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie când iau în calcul sanctiuni împotriva Rusiei în cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, potrivit Agerpres.Printre posibilele sanctiuni…

- Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare ruse in Ucraina, afirma surse citate de postul german N-TV. Consilieri de politica externa ai presedintelui Frantei, Emmanuel Macron,…