Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha" sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina".

- UPDATE 5 Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a ținut duminica o slujba pentru soldații ruși, in care i-a indemnat sa-și apere țara „așa cum numai rușii o pot face”, in timp ce Moscova iși continua campania militara in Ucraina. La Catedrala principala a forțelor armate inaugurata in urma cu doi ani in Kubinka,…

- UPDATE 7 Premierul polonez Mateusz Morawiecki face presiuni pentru o inasprire a sanctiunilor UE care vizeaza Rusia, apreciind ca masurile adoptate pana acum nu sunt nici pe departe suficiente, transmite sambata dpa. Morawiecki s-a intalnit sambata cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola,…

- UPDATE 3 Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marți Statele Unite ca au condus o operațiune cibernetica masiva care vizeaza zilnic instituțiile statului rus și a declarat ca ii va gasi pe cei responsabili de „agresiunea cibernetica”. „Nu ar trebui sa existe nicio indoiala ca agresiunea cibernetica…

- Ofensiva Rusiei in Ucraina pare sa se concentreze, in ultimele zile, pe depozitele de combustibil din apropierea Kievului. Cel puțin 10 astfel de facilitați au fost bombardate. Irpin a fost eliberat, iar forțele ucrainene avanseaza și recaștiga controlul asupra regiunii din jurul Kievului, a spus Volodimir…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…