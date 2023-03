Stiri pe aceeasi tema

- Kiev, pagube de peste 50 de miliarde de euro cauzate de razboi asupra mediului inconjurator: poluarea solului și a aerului, cladiri și paduri distruse. Ca urmare a invaziei rusești in Ucraina, au fost provocate pagube de mediu in valoare de aproximativ 50 de miliarde de euro. Este concluzia reuniunii…

- Kiev, pagube de peste 50 de miliarde de euro cauzate de razboi asupra mediului inconjurator: poluarea solului și a aerului, cladiri și paduri distruse. Ca urmare a invaziei rusești in Ucraina, au fost provocate pagube de mediu in valoare de aproximativ 50 de miliarde de euro. Este concluzia reuniunii…

- Tiruri de rachete rusești au lovit joi dimineața o serie de regiuni ucrainene, inclusiv portul Odesa de la Marea Neagra și Harkov, lasand fara curent electric mai multe zone, au declarat oficiali regionali, citați de Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa, Maksym Marchenko, a transmis pe Telegram ca un…

- Mai mulți activiști au adus in fața Ambasadei Rusiei din Londra sute de litri de vopsea galbena și albastra și au vopsit strada in culorile steagului Ucrainei. Gestul lor vine cu o zi inainte de implinirea unui an de la invazia rusa in Ucraina, scrie Reuters, citat de digi24.ro.

- UPDATE Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a cerut miercuri presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, sa furnizeze rapid Ucrainei armament suplimentar pentru facilitarea eforturilor de respingere a invaziei militare ruse, dar Rusia a criticat abordarea liderului de la Paris. Oleksii Reznikov…

- Administratia Vladimir Putin a acuzat, joi, natiunile occidentale de implicare directa in razboiul din Ucraina, in contextul deciziei privind transferul de tancuri avansate, si a semnalat ca exclude orice posibilitate de negocieri cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. „Exista constant declaratii…

- UPDATE Autoritațile germane au confirmat ca Germania va trimite 14 tancuri Leopard 2 in Ucraina și va aproba exportul acestora din țarile partenere. Tot astazi, presedintele american Joseph Biden a anuntat miercuri seara ca Statele Unite vor furniza Ucrainei 31 de tancuri de tip M1 Abrams, in cadrul…

- UPDATE 1 Trei militari ruși au fost uciși luni dimineața de resturile unei drone ucrainene care a fost doborata in timp ce ataca o baza din regiunea rusa Saratov, au anunțat agențiile de presa ruse, citand Ministerul Apararii. Acesta a fost al doilea atac asupra bazei in aceasta luna, potrivit Reuters.…