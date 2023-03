Stiri pe aceeasi tema

- ”Pentru prima data a fost descoperita in Iran un zacamant de litiu, in Hamedan”, o provincie muntoasa din vestul tarii ,a declarat sambata Mohammad Hadi Ahmadi, un oficial al ministerului iranian al Industriei, minelor si comertului, la televiziunea de stat iraniana. Ministerul considera ca depozitul…

- Forțele ucrainene și-au pastrat pozițiile in orașul Bahmut, aflat in ruina in estul țarii, joi dimineața, sub atacul constant al trupelor rusești care incearca sa obțina prima lor victorie majora de mai bine de jumatate de an. Rusia afirma ca preluarea Bahmut ar deschide calea pentru a controla in totalitate…

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP. „Saptamana aceasta, un prim batalion ucrainean a…

- Rusia a avertizat miercuri Israelul impotriva oricaror eventuale livrari de arme catre Ucraina, dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ca va „examina aceasta problema”, relateaza agentia AFP, preluata de Agerpres. „Cand este vorba de livrari de arme (catre Ucraina), nu clasificam tarile…

- Bombardamentele Rusiei din timpul nopții asupra regiunilor din estul Ucrainei au provocat cel puțin o victima, au anunțat duminica oficialii, dupa ce Moscova a pus capat unui armistițiu unilateral anunțat pentru Craciunul pe rit vechi și a promis ca va continua sa lupte pana cand va invinge. Sambata,…

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Statele Unite au trimis Ucrainei prima parte a ajutorului pentru echipamente electrice, au declarat luni oficiali americani, in timp ce Washingtonul lucreaza pentru a sprijini infrastructura energetica a țarii impotriva intensificarii atacurilor din Rusia.