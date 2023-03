Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii infirma informațiile potrivit carora spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi fost survolat de rachete de croaziera lansate din Marea Neagra in timpul atacurilor din aceasta dimineața asupra localitaților din Ucraina. Astfel, intr-o declarație pentru Deschide.MD , Ministerul Apararii…

- Tiruri de rachete rusești au lovit joi dimineața o serie de regiuni ucrainene, inclusiv portul Odesa de la Marea Neagra și Harkov, lasand fara curent electric mai multe zone, au declarat oficiali regionali, citați de Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa, Maksym Marchenko, a transmis pe Telegram ca un…

- Cel putin o persoana a fost ranita luni in regiunea Belgorod, in sudul Rusiei, dupa ce fortele ruse au doborat trei rachete, a declarat guvernatorul regiunii de la granita cu Ucraina, potrivit Reuters. Resturile de rachete cazute la sol au lovit, de asemenea, cateva linii de electricitate din apropierea…

- Forțele ucrainene care nu parasesc Bakhmut și-au sapat noi tranșee in incercarea de a ține in loc atacatorii ruși, in timp ce Statele Unite au declarat ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, in cadrul unei intalniri cu liderul Germaniei, scrie Reuters. Forțele rusești ataca Bakhmut,…

- Guvernatorul rus al orașului Sevastopol din Crimeea anexata, Mihail Razvozzhayev, le-a cerut rușilor sa nu sarbatoreasca Ziua Indragostiților (Valentine’s Day) pe motiv ca sarbatoarea este straina de tradițiile țarii și a fost „impusa de industria occidentala de divertisment și de consum”, scrie The…

- O inregistrare video care pare sa arate executia cu un baros a unui mercenar rus care a dezertat din grupul Wagner in timp ce lupta in Ucraina a fost distribuita masiv, luni, pe retelele sociale. Fondatorul Wagner, Evgheni Prigojin, a lasat in cele din urma sa planeze indoiala si a refuzat sa spuna…

- Guvernatorul din Mykolaiv, Vitaly Kim, a declarat pe aplicația de mesagerie Telegram ca doua rachete au fost reperate deasupra teritoriului Ucrainei, pe fondul unei alerte declarate in intreaga țara de autoritați, scrie Sky News. „Rachete zboara in interiorul teritoriului Ucrainei. Cel puțin doua la…

- Guvernatorul instalat de Rusia in Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, a anuntat luni ca apararea antiaeriana rusa a doborat o drona deasupra orasului-port Sevastopol, in ceea ce el a sugerat ca a fost cea mai recenta tentativa de atac ucrainean asupra portului unde se afla baza Flotei…