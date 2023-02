Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au informații potrivit carora guvernul chinez ia in considerare posibilitatea de a furniza Rusiei drone și muniție pentru a le folosi in razboiul din Ucraina, au declarat pentru CNN trei surse familiare cu aceste informații.

- Razboi in Ucraina, ziua 367. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Tra

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Transnistriei.

- Presedintele american Joe Biden a efectuat ieri o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, context in care Moscova desfasoara un atac masiv pe frontul din…

- NATO trebuie sa se pregateasca pentru o confruntare lunga cu Rusia, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu arata nicio vointa de pace, la un an dupa ce a declansat razboiul contra Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP si publicat joi. „Trebuie…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat, miercuri seara, planurile unei contraofensive ucrainene pregatite pentru primavara, dar pana atunci a subliniat ca este important ca ofensiva rusa sa fie zadarnicita si a dat asigurari ca Moscova are piederi mari in randul fortelor sale, potrivit…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Razboi in Ucraina, ziua 301. Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului.