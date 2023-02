Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, la implinirea unui an de la inceputul razboiului, ca in 24 februarie anul trecut milioane de ucraineni au ales sa nu fuga, ci sa infrunte pericolul. ”In 24 februarie, milioane dintre noi au facut o alegere. Nu un steag alb, ci unul albastru si galben.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca, in ciuda tuturor greutaților suferite de ucraineni in ultimele 12 luni de razboi, 2023 va fi anul victoriei țarii asupra Rusiei.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, vineri, la implinirea unui an de la inceputul razboiului, ca in 24 februarie anul trecut milioane de ucraineni au ales sa nu fuga, ci sa infrunte pericolul. ”Si in acest an am ramas de neinvins. Stim ca 2023 va fi anul victoriei noastre”, arata el.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat, miercuri seara, planurile unei contraofensive ucrainene pregatite pentru primavara, dar pana atunci a subliniat ca este important ca ofensiva rusa sa fie zadarnicita si a dat asigurari ca Moscova are piederi mari in randul fortelor sale, potrivit…

- UPDATE Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi, la summitul Consiliului European, ca a aflat despre un presupus plan al serviciilor secrete ruse de „distrugere” a Republicii Moldova, precizand ca a informat-o despre situatie pe Maia Sandu, presedintele moldovean. Prezent la summitul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata ca situația de pe frontul din estul țarii devine din ce in ce mai dura, iar Rusia arunca tot mai multe trupe in lupta, scrie Reuters. Kremlinul a facut presiuni pentru o victorie semnificativa pe campul de lupta, dupa luni de eșecuri, forțele…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica ca nu va tolera corupția, problema cronica a țarii, care a fost trecuta in plan secund de razboiul impotriva Rusiei, și a promis ca in aceasta saptamana vor fi luate decizii cheie pentru eradi

- Presedintele Klaus Iohannis a exprimat, intr-o discutie telefonica avuta miercuri cu omologul sau, Volodimir Zelenski, profunda ingrijorare si preocupare fata de continuarea atacurilor armatei ruse asupra obiectivelor civile si a infrastructurii critice din Ucraina, care reprezinta „crime de razboi”…