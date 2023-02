Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Liderii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi "carne de tun", "ii aduna pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi", a povestit intr-un interviu acordat postul american de televiziune CNN Andrei Medvedev, fostul comandant al acestei organizații…

- Tatal tenismenului sarb Novak Djokovic, locul 5 ATP, a transmis vineri, 27 ianuarie, ca se afla la Melbourne doar pentru a-și susține fiul care joaca la Australian Open, ca raspuns la criticile aparute dupa ce a fost surprins alaturi de susținatori ai lui Vladimir Putin, relateaza CNN . Srdjan Djokovic,…

- Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW), intr-o analiza publicata marți, sugereaza ca liderul rus Vladimir Putin a eșuat din nou, in cadrul unei intalniri de luni, sa il convinga pe conducatorul belarus Alexander Lukașenko sa intre in razboi cu Ucraina, transmite BBC . „ISW considera in…

- Fortele ucrainene au lovit un hotel din Kadiivka, oras din estul Ucrainei, unde isi avea sediul grupului rus de mercenari Wagner, a declarat guvernatorul ucrainean al regiunii Luhansk, Serhi Haida. BBC precizeaza ca nu poate verifica din surse independente prezenta membrilor Wagner in hotel, dar Serhi…