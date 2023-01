Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 327. Crește bilanțul victimelor de la Dnipro. Cel puțin 30 de oameni au murit in bombardamentele fortelor ruse. Alti peste 70 sunt raniti, dintre care 14 copii. Cel mai mic, o fetita de doar 3 ani. Autoritațile ucrainene au decreta

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 64 au fost ranite intr-un atac cu rachete rusesti care au lovit sambata un bloc inalt de apartamente din orasul Dnipro, potrivit autoritatile locale.

- Presa ucraineana si cea rusa au informat luni dimineata despre o explozie la baza aeriana Engels din Rusia, situata la sute de kilometri distanta de linia frontului din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trei militari rusi au fost ucisi luni dimineata de resturile cazute ale unei drone…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si 10 au fost ranite, joi, intr-un bombardament rusesc asupra orasului Herson, in sudul Ucrainei, de unde trupele Moscovei s-au retras in urma cu doua saptamani.

- Razboi in Ucraina, ziua 274. Cel putin trei persoane au fost ucise, joi, intr-un incident armat produs in orasul rus Krimsk, situat in regiunea Krasnodar, pe litoralul rus al Marii Negre, anunta autoritatile ruse, citate de agentiile Reuters si Tass.

- Volodimir Zelenski vine cu informații de ultima ora despre situația din regiunea Herson, dupa ce armata rusa s-a retras pe malul estic al raului Nipru. Din pacate, anchetatorii din Ucraina au descoperit adevarate grozavii in regiunea ocupata pana de curand de soldații lui Putin. Cu toate acestea, liderul…

- Armata rusa parasește Herson. Se retrage de pe malul de vest al fluviului Nipru. Anunțul ministrului rus al Apararii Serghei Șoigu marcheaza un punct de cotitura pe aceasta linie a frontului.

- Grupul Wagner - supranumit de unii armata privata a lui Putin - se pare ca iși reduce standardele și recruteaza condamnați ruși care sufera de boli grave, inclusiv HIV și hepatita C, pentru razboiul din Ucraina, susțin serviciile secrete britanice.