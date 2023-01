Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 335. Guvernul Germaniei a decis trimiterea unui numar mic de tancuri in Ucraina si va autoriza livrarea de vehicule blindate de fabricatie germana de catre natiuni aliate, in cadrul acordului cu Statele Unite, afirma oficiali polit

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…

- Occidentul se confrunta cu o problema: cum sa susțina Ucraina fara a incalca „liniile roșii” ale lui Vladimir Putin. Altfel spus, cum s-o ajute fara a declanșa al treilea razboi mondial? SUA, Germania și Franța au anunțat ca vor oferi ucrainenilor noi tipuri de blindate: Bradley, Maders și AMX-10.…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Razboi in Ucraina, ziua 293. Presedintele Ucrainei a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obținerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie.

- Armata franceza a inceput, marti, incarcarea pe trenuri internationale a 13 tancuri Leclerc care vor ajunge la baza militara Cincu din Romania pentru a intari flancul estic al NATO, scrie AFP, potrivit hotnews.ro. Aceasta este „ultima etapa dintr-o operatiune logistica complexa, ce a constat in transportul…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit la Palatul Victoria, cu ministrul Fortelor Armate din Franta, Sebastien Lecornu. Oficialul francez a anuntat decizia de dislocare a unei escadrile de avioane de vanatoare RAFALE in executarea misiunilor de politie aeriana in Romania.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu ministrul Forțelor Armate din Franța, Sebastien Lecornu, cei doi discutand in detaliu despre evoluțiile și situația din regiune in contextul agresiunii ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…