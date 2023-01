Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat o noua transa, in valoare de 500 de milioane de euro, din ajutorul militar pentru Ucraina, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe desfasurata luni la Bruxelles.

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a declarat dupa aprobarea sprijinului militar de 500 de milioane de euro pentru Kiev ca Ucraina "trebuie sa castige acest razboi", iar statele membre UE o vor sprijini atata timp cat este nevoie.

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a calificat joi drept „inacceptabila si josnica” referirea la Holocaust facuta de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, pentru a denunta sprijinul tarilor occidentale pentru Ucraina si a „justifica agresiunea sa ilegala” impotriva acestei tari.

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a calificat vineri drept "ipocrizie" armistitiul anuntat de Moscova in Ucraina, cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi, neconsiderand-l credibil, informeaza AFP, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 288. Primarul Kievului a avertizat miercuri cu privire la un scenariu "apocaliptic" pentru capitala ucraineana in aceasta iarna daca vor continua atacurile aeriene rusești. Deși nu este nevoie ca oamenii sa plece acum, ar trebui sa

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a avertizat joi ca blocului comunitar ”ii lipsesc capacitatile critice” de aparare si a pledat pentru cheltuieli militare comune ale statelor membre si o mai mare cooperare cu industria de resort pentru a le putea acoperi…

- Guvernul ungar a calificat marti drept "ipocrite" declaratiile facute in urma cu o zi de seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit caruia Uniunea Europeana nu a crezut niciodata ca sanctiunile in sine ar putea pune capat razboiului in Ucraina, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Fii…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell, a subliniat intr-un mesaj postat pe o rețea de socializare ca loviturile cu rachete pe teritoriul Ucrainei, impotriva civililor și infrastructurii civile, cu resturi care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, reprezinta