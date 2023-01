Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni, intre care 33 de ofiteri, s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului de rit vechi.

- Vineri, 6 ianuarie, armata rusa a bombardat de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP și Agerpres . ”Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk)…

- Autoritațile de la Kiev au anunțat ca 107 soldați ucraineni raniți au fost eliberați, in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia. Printre aceștia se numara cei care au luptat in Mariupol, unde au aparat uzina Azovstal.

- Autoritațile instalate la Moscova in Zaporojie au inceput sa integreze centrala nucleara sub jurisdicția operatorului rus Rosenergoatom. Statele Unite au salutat revenirea Rusiei la respectarea acordului privind export de cereale ucrainene si au solicitat reinnoirea sa.

- Potrivit serviciilor secrete ucrainene, situația este extrem de tensionata in randul trupelor lui Putin. Unii soldați sunt obligați sa stea in spatele liniei de front și sa impuște posibilii dezertori.Informațiile vin in contextul in care noii recruți se plang pe rețelele de socializare de lipsa echipamentelor,…

- Potrivit serviciilor secrete ucrainene, situația este extrem de tensionata in randul trupelor lui Putin. Unii soldați sunt obligați sa stea in spatele liniei de front și sa impuște posibilii dezertori.Informațiile vin in contextul in care noii recruți se plang pe rețelele de socializare de lipsa echipamentelor,…

- Rusia continua sa bombardeze cu furie Ucraina. Putin vrea sa se tina de cuvant si sa lase pana la iarna tara fara apa si curent. Deja, trei din 10 centrale electrice ucrainene au fost distruse, anunta Zelenski. Putin are, insa, si o mare problema. Trebuie sa explice poporului sau ce cauta deasupra unui…

- UPDATE 09:42 - Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat, vineri seara, ca ucrainenii vor vor readuce pacea pe teritoriul lor. De asemenea, el a cerut ucrainenilor sa incerce o reducere a consumului de energie.„Vreau sa multumesc tuturor celor care astazi, in liniste, in tacere, chiar si in inimile…