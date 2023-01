Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a multumit vineri, intr-o discutie la telefon, cancelarului german Olaf Scholz, dupa anuntul Berlinului ca va livra Kievului blindate de lupta Marder ca parte a unui nou pachet de armament, relateaza DPA. "Am avut o discutie la telefon cu cancelarul german…

- Presedintele belarus Alexander Lukasenko a cerut Ucrainei sa inceteze sa se mai apere impotriva Rusiei, afirmand ca „totul este acum in mainile Ucrainei", relateaza Sky News. In comentarii extrem de controversate, liderul belarus a declarat reporterilor: „Totul este acum in mainile Ucrainei, daca nu…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a calificat marți, in marja summitului G20 din Indonezia, drept „nerealiste” condițiile ucrainene pentru inceperea discuțiilor in vederea incheierii razboiului dintre Rusia și Ucraina, scrie Le Monde . „Toate problemele vin din partea ucraineana, care refuza…

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis marti americanilor „sa mentina o unitate de neclintit” pana la „restabilirea pacii” in Ucraina, in contextul in care marti au loc alegeri cruciale la jumatate de mandat in SUA, al caror rezultat ar putea afecta sprijinul Washingtonului pentru Kiev,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat joi ca nu a gasit niciun indiciu de activitate nucleara nedeclarata in trei locuri din Ucraina pe care le-a inspectat la cererea Kievului ca raspuns la acuzatiile Rusiei ca se lucreaza la o „bomba murdara”, informeaza Reuters, citata de…

- Cererile Rusiei de garanții pentru reluarea participarii sale la acordul privind exporturile de cereale ucrainene „arata eșecul agresiunii sale” in Ucraina, a declarat miercuri seara președintele Volodimir Zelenski, potrivit AFP. „Acest lucru arata atat eșecul agresiunii rusești, cat și cat de puternici…

- UPDATE 10:00: - Rușii au probleme logistice dupa avarierea podului Kerci, arata serviciile secrete britanice in buletinul zilnic al situației de pe frontul din Ucraina.UPDATE 08:30 -Forțele ruse au lansat atacuri cu drone kamikaze asupra capitalei Ucrainei, Kiev, la primele ore ale dimineții. In oraș…