Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Generalul Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, susține ca președintele rus Vladimir Putin va muri „foarte curand”, dar dupa ce se va incheia razboiul inceput de el in Ucraina.Budanov a spus intr-un interviu pentru ABC News, luat de catre BrittClennett, ca Putin are cancer…

- Vești noi despre Vladimir Putin! Liderul de la Kremlin s-ar simți din ce in ce mai rau in aceste momente. De asemenea, acesta ar fi atacat Ucraina in timp ce se afla sub influența medicamentelor pe care le luate. Șeful departamentului de analiza a Rusiei din cadrul FE, Serviciul danez de Informații…

- Președintele Aleksandr Lukașenko a anunțat luni desfașurarea unei forțe militare comune Belarus-Rusia, anunța agenția de presa Belta, un posibil pas spre intrarea Minskului in razboi, impotriva Ucrainei. Belarusul și Rusia au convenit sa desfașoare o forța militara comuna, a anunțat luni Aleksandr Lukașenko,…