Ucraina raporteaza un nou atac cu rachete rusești joi dimineața, in timp ce se aud explozii in mai multe orașe. Autoritațile au declarat ca exploziile provin de la sistemele de aparare aeriana care doboara rachetele care se apropie. Oleksi Arestovich, consilier al biroului prezidențial, a scris pe Facebook ca peste 100 de rachete se apropie, […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 309. Un nou val de atacuri cu rachete lansat asupra Kievului și principalelor orașe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .