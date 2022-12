UPDATE 2 Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a anuntat, luni, neutralizarea la frontiera Rusiei cu Ucraina a patru ucraineni acuzati ca incercau sa comita acte de sabotaj pe teritoriul rus, in contextul atacului cu drona care a vizat o baza militara. Schimburile de focuri soldate cu moartea celor patru agenti ucraineni au avut loc in […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 306. Explozii raportate la baza aeriana Engels din Rusia UPDATE 2 FSB anunta eliminarea unor agenti ucraineni care incercau sa intre pe teritoriul rus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .