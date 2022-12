Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse din orașul ucrainean ocupat Mariupol au inceput sa demoleze cea mai mare parte a teatrului din oraș, unde autoritațile ucrainene spun ca sute de oameni au murit intr-un bombardament aerian in martie, potrivit Reuters. Un videoclip postat vineri atat pe site-urile ucrainene, cat și…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ucrainene asupra regiunii Lugansk controlate de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat vineri agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Reuters, citand o sursa neidentificata din serviciile de urgenta. Bombardamentele au distrus o…

- Joi, 24 noimebrie, Kremlinul a negat ca atacurile sale asupra rețelei de electricitate a Ucrainei au vizat civili, dar a declarat ca Kievul ar putea „pune capat suferinței” populației sale daca ar indeplini cererile Rusiei de a rezolva conflictul, transmite Reuters . Atacurile repetate cu rachete impotriva…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Hotnews . Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene ”continua…

- Rusia s-ar putea pregati pentru un atac „sub steag fals” asupra centralei hidroelectrice Kakhovka, situata in apropierea orașului Herson din sudul țarii, a declarat un think tank cu sediul in SUA, citat de Sky News . In ultima sa actualizare, Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat ca…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte

- La scurt timp dupa ce președintele Rusiei a afirmat ca este pregatit sa reia negocierile, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a replicat intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca „Ucraina nu va negocia cu Rusia atata timp cat Putin este președintele Federației Ruse”, relateaza Le Monde . „Vom negocia…

- Un soldat ucrainean din batalionul Azov, eliberat recent in urma schimbului de prizonieri dintre Rusia și Ucraina, a postat un clip video cu secvențe din timpul luptelor care au avut loc la combinatul Azovstal din Mariupol. Imaginile dramatice arata in ce condiții au luptat soldații ucraineni care i-au…