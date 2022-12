Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca iarna care vine va ameninta viata a milioane de ucraineni, dupa ce bombardamentele rusești au devastat infrastructura energetica a tarii.

- 10 milioane de ucraineni au ramas fara energie electrica dupa noul val de atacuri al Rusiei. Zeci de persoane au fost ucise de rachete. In acest context, alimentarea cu energie electrica a devenit o problema tot mai mare pentru Ucraina. Oficialii ucraineni avertizeaza ca oricand exista riscul unei pene…

- Liderii prezenți la reuniunea de top din Bali și-au exprimat temerile cu privire la efectele razboiului și au cerut incheierea ostilitaților, scrie The Guardian. Rusia face eforturi pentru a preveni izolarea diplomatica la summitul G20 din Bali, intr-un moment in care aliații sai tradiționali - China…

- De la declansarea invaziei sale in Ucraina, la 24 februarie, Rusia a comis 46.432 de crime de razboi in teritoriile pe care le-a ocupat, crime ce au fost inregistrate ca atare de procurorii ucraineni, relateaza luni Ukrinform si EFE. Aceste crime sunt clasificate in mai multe categorii: incalcarea legilor…

- Aproape patru milioane de persoane sunt afectate de intreruperi de electricitate dupa recentele atacuri ruse asupra infrastructurilor energetice din Ucraina, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP."In multe orase si districte ale tarii noastre au fost introduse intreruperi…

- Orașul Harkov a fost zguduit de explozii sambata dimineața, iar orașul Zaporojie atacat cu „drone kamikaze”. Volodimir Zelenski avertizeaza, intr-un interviu acordat BBC, ca Rusia a inceput sa-și pregateasca populația pentru o posibila utilizare a armelor nucleare.

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Putin a respins cererile comandanților sai de a retrage trupele din Herson pe malul stang al Niprului, deoarece „ar fi o infrangere publica umilitoare pentru el”. Potrivit publicației The New York Times, Vladimir Putin s-a implicat direct in planificarea strategica a razboiului din Ucraina, in ultimele…