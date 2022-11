Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ din lume, a intrat in faza de eruptie, dupa 38 de ani

Cel mai mare vulcan activ din lume a intrat in faza de eruptie in noaptea de duminica spre luni.Acesta se afla in Hawai. Anuntul a fost facut de Serviciul de prospectare geologica al SUA."Pentru moment, fluxurile de lava… [citeste mai departe]