Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va anunta marti, la Bucuresti, un ajutor pentru restabilirea capacitatii de transport a energiei electrice in Ucraina, care se confrunta cu atacuri rusesti ce vizeaza reteaua energetica a tarii, a declarat un oficial de rang inalt al Departamentului de Stat,…

- Forțele ruse au lansat duminica aproape 400 de lovituri in estul Ucrainei, in cadrul unei campanii de tiruri de artilerie, a declarat președintele Zelenski, duminica. "Cele mai aprige batalii, ca și pana acum, sunt in regiunea Donețk.

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Guvernele de Bucuresti si Kiev au responsabilitatea asigurarii unui climat pentru „exercitarea plenara si sustenabila” a drepturilor care le revin atat in Romania, cat si in Ucraina comunitatilor de romani si a celor de ucraineni, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. El a participat, joi, alaturi…

- Principala condiție pentru o eventuala reluare a negocierilor cu Rusia ar fi restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a declarat marți secretarul Consiliului ucrainean pentru aparare și securitate naționala, Oleksi Danilov. Oleksi Danilov a subliniat, de asemenea, ca Ucraina trebuie sa primeasca…

- Israelul și-a reiterat refuzul de a livra arme catre Ucraina, in ciuda atacurilor rusești cu drone de lupta pe care Kievul și occidentalii acuza ca sunt de concepție iraniana. „Vreau sa fie clar ca nu vindem arme Ucrainei”, a declarat marți ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, la postul de…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 235. Cel putin 11 persoane au murit intr-un poligon militar din Belgorod, la granita cu Ucraina, dupa ce doi recruti au deschis focul. Rusia sustine ca a fost vorba despre un “atac terorist”. Zelenski spune ca Ucraina detine controlul orasului-cheie Bahmut, iar Rusia a pierdut…

- Razboi in Ucraina, ziua 209. Rusia are tot mai mari probleme in a asigura numarul de soldati pe front, iar Zelenski a sugerat, luni seara, comunitatii internationale, ca ritmul ajutorului pentru Ucraina sa fie mai alert.