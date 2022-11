Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta de raid aerian in toata Ucraina, dupa ce rușii au lansat zeci de rachete catre marile orașe. Forțele ruse au atacat din nou Odesa și Dnipro, la ora de varf, cand zeci de mii de civili erau pe strada și mergeau la munca sau la școala.

- Razboi in Ucraina, ziua 267. Forțele ruse au efectuat, joi dimineața, noi bombardamente asupra țintelor civile din Ucraina, lovind, intre altele, la Dnipro, Izium și in regiunea Odesa. Exploziile rachetelor rusești au ranit mai multe persoane.

- Rușii au lansat un nou atac masiv asupra orașelor din Ucraina. Este alerta de raid aerian in toata țara, dupa ce rușii au lansat zeci de rachete catre marile orașe. Forțele ruse au atacat din nou Odesa și Dnipro, la ora de varf, cand zeci de mii de civili erau pe strada și mergeau la munca sau la școala.…

- Este alerta de raid aerian in toata Ucraina, joi dimineața, in timp ce rușii au lansat rachete asupra Odesa și Dnipro. Institutul pentru Studiul Razboiului transmite ca Rusia deruleaza o propaganda asidua pentru adopția forțata a copiilor ucraineni, luați din Donbas sub pretextul unor "programe de vacanța…

- Forțele ucrainene se apropie de periferia orașului Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca forțele sale au inceput sa se retraga. Ucraina a afirmat ca a eliberat orașul-cheie Snihurivka, situat la aproximativ 32 km nord de Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Un oficial ucrainean de rang inalt a anuntat ca fortele ruse se pregatesc pentru cele mai grele batalii in regiunea Herson. Intre timp, Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a

- In sud, Forțele ucrainene continua pentru a desfașura trupe și echipamente in zonele Andriivka și Bilohirka, dar creșterea nivelului apei in raul Inguleț din cauza loviturilor rusești asupra barajelor din Kryvyi Rih a blocat jumatate din punctele de trecere ucrainene.

- Forțele ucrainene au patruns in liniile rusești la o adancime de pana la 70 de kilometri in unele locuri și au capturat peste 3.000 de kilometri patrați de teritoriu in ultimele cinci zile, de la 6 septembrie – mai mult teritoriu decat au capturat forțele ruse in toate operațiunile lor din aprilie.