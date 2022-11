Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 257.Președintele Ucrainei a avertizat cu privire la noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care Ca

- Locuitorii din capitala ucraineana, Kiev, au fost nevoiti sa stea la coada pentru apa dupa ce rachete rusesti au lovit luni instalatii cheie din intreaga tara, transmite BBC. 80% dintre consumatorii din Kiev au ramas fara apa curenta imediat dupa atacuri, mai precizeaza sursa citata. Primarul orasului,…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a spus zilele trecute ca: „singura șansa a pacii in acest moment poate sa fie o negociere cu Rusia”, declarație in urma careia președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca cei care fac astfel de declarații sunt prada manipularilor rusești, adaugand ca nu se poate…

- Orașul Harkov a fost zguduit de explozii sambata dimineața, iar orașul Zaporojie atacat cu „drone kamikaze”. Volodimir Zelenski avertizeaza, intr-un interviu acordat BBC, ca Rusia a inceput sa-și pregateasca populația pentru o posibila utilizare a armelor nucleare.

- Razboi in Ucraina, ziua 219. Volodimir Zelenski a convocat o ședința de urgența a Consiliului de Securitate, chiar dupa momentul in care Vladimir Putin va anunta anexarea teritoriilor din Ucraina.

- Rusii ameninta din nou cu arma nucleara, iar NATO formuleaza noi avertizari asupra consecintelor. Moscova isi sporeste mesajele agresive la adresa Vestului, in conditiile in care continua sa piarda teren pe frontul din Ucraina.

- Statele Unite au informatii ca Rusia intentioneaza in curand sa lanseze noi atacuri la adresa infrastructurii civile din Ucraina si a instalatiilor guvernamentale, a declarat luni un oficial american citat de Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista